Belgrado, Serbia esclusa dal derby che vale il campionato: diretta solo Premium

Derby eterno senza una copertura tv in chiaro a Belgrado

I calciatori della Stella Rossa e del Partizan in campo per la 167esima volta in una delle partite più importanti degli ultimi anni allo stadio "Rajko Mitic" di Belgrado: un derby che vale per la rivalità e per la classifica. Il derby di oggi vede da una parte i biancorossi della Stella Rossa con due punti in più dell'eterno rivale, ma la trasmissione di questo match esclude della diretta buona parte della Serbia.