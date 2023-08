Ben Foster su Beckham: “In nazionale, notti intere a giocare con i Lego!”

Due anni di nazionale assieme per i due, dal 2007 al 2009. In questo periodo Ben Foster ha potuto osservare da vicino Beckham ed il suo passatempo preferito.

“Si chiudeva in camera e stava ore e ore sui lego, fino a tarda notte. Quando viaggiavamo con la nazionale si portava il suo set, si sedeva e iniziava a costruire. Era adorabile, si rilassava così.” Insomma, un hobby del quale David proprio non poteva fare a meno, neanche quando era in compagnia delle migliori stelle del firmamento britannico. Una passione che in realtà, l’attuale prioritario dell’Inter Miami, non ha mai nascosto, ma anzi.