Benfica, Classico vs Porto prima dell’Inter: Sergio Conceicao “Hanno investito il doppio di noi”

Sérgio Conceição è stato il protagonista in casa Porto, della conferenza della vigilia del derby nazionale portoghese contro il Benfica, big match del 70 turno in programma domani, al da Luz (20.15).

La Supercoppa portoghese l'ha vinta il Benfica 2-0, Conceicao spera e pensa che ci siano cambiamenti per il Porto che è avanti in classifica con 16 punti in 6 partite rispetto ai 15 punti dei rivali? "Sappiamo che è sempre un Partita difficile contro il campione nazionale. Abbiamo rispetto ma abbiamo anche l'ambizione di andare al da Luz e vincere. Sappiamo che, in questo caso, il Benfica in termini di investimenti ha fatto circa il doppio di noi. Ma va bene così. È importante che le rose siano equilibrate e ci diano garanzie in tutte le competizioni. Se guardiamo questo, squadre che hanno budget inferiori al nostro, non hanno l'ambizione o la voglia di batterci?"

La situazione di Pepe...

Conceicao spiega: "Il presidente pretende le stesse cose da lui e da tutti gli altri, compreso il custode del prato. Tutti qui sono importanti e tutti capiscono che c'è tanta voglia di fare le cose come dovrebbero essere fatte. Qui non c'è nessun caso. Pepe è in dubbio, lo sarà fino alla partita. Se fosse in forma non lo sarebbe, e lui è il primo a voler giocare solo se sta bene e si sente in condizione".

I precedenti del tecnico in casa del Porto sono tutto sommato positivi: "Il mio lavoro a livello emotivo è minore nelle grandi partite. Non serve a niente essere molto bravi in queste partite e non nelle altre. Il piano di gioco fa parte di quello che è il nostro lavoro durante la settimana. Bisogna lavorare bene e prepararla bene. Dall'altra parte c'è il campione nazionale con giocatori di altissimo livello, ma ne abbiamo anche noi Vogliamo davvero vincere per maggio, questo sarà poi visibile nei titoli vinti. C'è una partita da giocare domani, un derby, una partita che spero ci veda competitivi e che spero vinceremo".

Il Benfica ha perso una partita in casa in questa stagione, in Champions League contro il Salisburgo: "Ho guardato questa partita perché mi piace il calcio e fa parte della preparazione per la partita di domani. Le squadre sono diverse, i momenti sono diversi, anche la competizione. Non prenderò alcuna decisione solo perché il Salisburgo ha vinto al da Luz. Guardo la partita e vedo alcuni comportamenti del nostro avversario domani su cui è importante lavorare. Intanto anche il Benfica era in inferiorità numerica, proprio come nella partita con il Boavista, e abbiamo guardato anche quello".

