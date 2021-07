Berlino, è già derby al telefono fra Prince Boateng e Max Kruse: “Non vengo!”, “E chi ti vuole?”

Si stuzzicano con le rispettive Instagram Stories gli attaccanti dell'Hertha Berlino e dell'Union Berlino

Boateng contro Kruse! Derby tra Hertha e Union al telefono. Nel primo derby della stagione è finita 1-1. E' stato Kevin-Prince Boateng a dare il via allo scherzo. L'ex milanista ha firmato per l'Hertha Berlino e ha riservato una puntura di spillo ad uno dei veterani dell'Union Berlino, Max Kruse. Un video di Instagram mostrava Kevin-Prince Boateng che fingeva di ricevere una chiamata da Kruse. Il nuovo arrivato dell'Hertha rispondeva così al telefono: “No, non ci sono più. Ho firmato con l'Hertha. Non mi va di giocare per te o per l'Union".

Ma visto che nella nuova stagione, l'Union Berlino giocherà per la UEFA Conference League allo Stadio Olimpico di Berlino, l'Union non è rimasto a guardare...Ecco allora il controvideo di Kruse, in cui questa volta l'attaccante è lui a ricevere una chiamata. Il nome di Prince Boateng si illumina sul display. Non era lui in realtà, ma nella fiction nella propria Story di Instagram Kruse risponde e dice: “Prince? Ho sentito che non ti va l'Union...Nessun problema, le gare europee non fanno per te...". Come dire, stai pure dove sei...noi intanto giochiamo in Conference e tu no...