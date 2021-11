Berlino, i tifosi dell’Union esultano nel derby in italiano: “Capitano” Trimmel!

Trimmel, dopo il primo gol in nazionale alla soglia dei 34 anni, ha avuto il piacere in 7 giorni di timbrare il cartellino da capitano anche nel derby. L'Union continua a volare in Bundesliga. L'Hertha di Piatek continua a rischiare...

Emanuele Landi

Una settimana da urlo per Christopher Trimmel. Il difensore, 34enne dell'Union Berlino, con l'Austria (prima) ha trovato la sua prima rete in nazionale mentre nel derby contro l'Hertha ha messo la sua griffe, con la fascia da capitano al braccio, per il successo cittadino. E sui social i tedeschi esultano in italiano con la parola "Capitano".

L'Union ha avuto la meglio dei rivali (2-0 all'An der Alten Försterei) e il capitano ci ha messo del suo. Dopo la rete al 8' di Awoniyi, alla mezz'ora ecco il sigillo di Trimmel. Il primo tempo si chiude alla grande per l'Union, anche per via dell'annullamento del gol di Pekarik per l'Hertha, dopo il consulto del Var. Piatek non pervenuto come già gli era successo in passato. E molti su Twitter bacchettano l'attaccante ex Milan e Genoa, sostituito dopo un'ora di gioco da Ekkelenkamp.

Trimmel, ultimamente, aveva già abituato a meraviglie simili. Anche in Conference League aveva saggiato la gioia del gol. Il capitano ha indicato la rotta: l'Union Berlino ha meritato la vittoria e ora si ritrova al quinto posto. L'Hertha continua a essere in pericolo a soli tre punti dalla zona rossa.