Besiktas, il doppio derby di Aboubakar: vuole giocare con il Galatasaray per l’aumento di contratto

Aboubakar e il Beşiktaş alla stretta finale: riuscirà il bomber a giocare il derby con il Galatasaray?

Mancano 3 giornate alla fine del campionato turco e la capolista Besiktas ha 6 punti di vantaggio sul Galatasaray. Ma il derby di sabato sul campo della squadra di Terim potrebbe rimettere tutto in discussione. In casa Besiktas, l'attesa ruota tutta attorno al 29enne Vincent Aboubakar, ex bomber del Porto. Tutti vogliono sapere se l'attaccante camerunense, che non ha potuto giocare in 7 partite in questa stagione a causa di infortuni, potrà giocare il derby con Galatasaray.

Dopo la ricaduta di un problema al muscolo nella partita contro il Sivasspor, sembra difficile un recupero per l'attaccante che ha anche militato nel Lorient e nel Valenciennes in Francia. Vincent Aboubakar, che ha giocato 29 partite con il Beşiktaş in questa stagione e ha realizzato 16 gol, estenderà automaticamente il suo contratto per un altro anno se giocherà in un'altra partita. Aboubakar riceverà uno stipendio di 1,5 milioni di euro in caso di tale proroga contrattuale, ma ha chiesto alla dirigenza di aumentare tale importo e in questo senso proseguono le trattative tra il club e l'agente del giocatore.