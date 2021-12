Besiktas, tutti a mangiare kebab prima del derby di Istanbul

Nella 17ma giornata della Super League turca, il Beşiktaş, che affronterà in trasferta il derby con Fenerbahce, si è dato la carica all’insegna del doner. I calciatori bianconeri hanno mangiato il doner kebab preparato da Dönerci Serkan Usta.

I bianconeri del Besiktas hanno mangiato il doner kebab pre-derby preparato da Dönerci Serkan Usta. Prima dell'ultimo derby dell'anno solare 2021, il produttore di doner Serkan Usta a Etiler, in collaborazione con l'uomo d'affari Sertan Tabur, che è anche un ex calciatore, ha preparato il doner kebab per i giocatori di calcio del Beşiktaş e il consiglio di amministrazione del Beşiktaş Club presso le strutture del Beşiktaş Club Nevzat Demir. I bianconeri, soddisfatti della cena preparata da Dönerci Serkan Usta, hanno vissuto una serata carica di energia per darsi morale.