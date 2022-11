Betis, Joaquin non ce la fa per il derby: tornerà dopo il Mondiale…

Come di consueto, Manuel Pellegrini ha avuto un colloquio con i suoi giocatori prima dell'inizio dei lavori in vista dell'importante appuntamento di questa domenica al Benito Villamarín, a cui ha partecipato Guido Rodríguez, che questo sabato ha continuato a lavorare con assoluta normalità insieme al resto dei suoi compagni di squadra.

Le uniche assenze nella sessione preparatoria sono state Camarasa, Juanmi, Luiz Felipe e Joaquín, che continuano i loro diversi processi di recupero dai rispettivi infortuni. Dunque Joaquín, artefice del gol dell'ultima vittoria del Betis in un derby al Benito Villamarín (1-0, 2018-19) non è riuscito a recuperare in tempo per questo importante impegno: tornerà a giocare dopo la pausa mondiale.