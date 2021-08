Betis, Sergio Canales: “Guardate Zaniolo come mi ha ridotto la caviglia…”

Sergio Canales ha chiesto il cambio nell'amichevole di precampionato tra Real Betis e Roma dopo che Nicolò Zaniolo gli ha pestato la caviglia. Successivamente, il giocatore biancoverde ha pubblicato una fotografia nelle sue storie su Instagram...

Problemi per il Real Betis in vista dell'inizio del campionato. Sergio Canales, uno dei calciatori più importanti di Manuel Pellegrini, si è infortunato alla caviglia durante l'amichevole contro la Roma terminata 5-2 in favore degli spagnoli. Zaniolo ha colpito la caviglia del centrocampista lasciandola piuttosto gonfia. Lo stesso giocatore ha condiviso un'immagine della sua articolazione sui social media. Insieme a un paio di emoticon con un volto di circostanza, da cui era facile dedurre che il colpo fosse stato piuttosto duro.