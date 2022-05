Bielsa torna in panchina? Il Chivas fa sul serio

L’allenatore argentino, esonerato a febbraio dal Leeds, potrebbe ritornare in Messico…

“El Loco” Bielsa è fermo da due mesi. Il 66enne tecnico argentino di Rosario è stato esonerato lo scorso 27 febbraio dal Leeds. Con i Peacocks tre lunghi e intensi anni con una storica promozione in Premier League. Adesso per Bielsa, come riportato da “Tyc Sports”, potrebbe esserci nuovamente il Messico nel suo futuro.