Biglietti per il Superclasico: il River Plate favorisce i fan club

Sono in vendita da oggi, mercoledì 16 marzo, i biglietti per il Superclásico, anche se solo i tifosi che soddisfano determinati requisiti possono acquistarlo.

La vendita dei biglietti è, senza dubbio, uno degli aspetti che attira maggiormente l'attenzione in vista di ogni River-Boca. Per questo lunedì il River, il club dei Millionarios, ha annunciato i dettagli di come sarà la distribuzione dei biglietti per il Superclásico di domenica. Attraverso una nota sul proprio sito web, il River ha riferito che, oltre ai membri del fan club "Tu lugar en el Monumental", potranno partecipare anche i tifosi che non hanno prenotato il loro posto durante l'anno e i membri della comunità del fiume Somos.