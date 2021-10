Bilbao, c’è il derby basco e il San Mames aiuta i tifosi: scale mobili allo stadio per 29.000 persone

Il derby basco arricchisce di una importante struttura lo stadio di Bilbao

In occasione del derby vinto 10 dall'Athletic Bilbao contro l'Alaves, sono entrate in funzione le scale mobili che consentono l'accesso alle tribune alte dello stadio San Mamés. La sua installazione è stata effettuata in due mesi e potrà reggere l'arrivo di 29.000 spettatori quando lo stadio basco sarà pieno al cento per cento.