Bilbao, il doppio derby del capitano Muniain: prima tocca la Coppa, poi applaude i vincitori

A firmare la vittoria è stato l'altro 10 della serata, Mikel Oyarzabal, a favore della Real Sociedad, ma Iker Muniain ha saputo accettare il verdetto del campo

Il numero 10 dell'Athletic Bilbao ha poi però presenziato sportivamente, applaudendo gli avversari, alla premiazione della Real Sociedad dopo aver perso la Copa del Rey per 1-0 a La Cartuja di Siviglia. Il modo in cui si è comportato Muniain è stato esemplare per come è andata tutta la sua serata, visto, che il capitano dei Leones non è stato incisivo e decisivo con le sue giocate come in altre occasioni. Iker non ha giocato bene e ha riportato in auge la vecchia superstizione riguardo alle finali e ai calciatori che toccano la coppa prima della gara. Ma il suo gesto va oltre.