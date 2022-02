Birra cara e derby perso: l’amaro ritorno dei tifosi Monaco 1860 all’Olympiastadion…

Nel derby cittadino perso sul campo del Türkgücü, il Monaco 1860 ha offerto una performance che ha lasciato più dubbi che certezze. L'allenatore Michael Köllner sorprende tutti...

Era tutto pronto per una serata calcistica memorabile, almeno così sembrava. Per la prima volta in 17 anni, il Monaco 1860 e i suoi fan tornavano all'Olympiastadion di Monaco di Baviera mercoledì sera. Non per giocare contro il Bayern, ma comunque per un derby contro il rivale cittadino Türkgücü, che è in crisi sia dal punto di vista sportivo che finanziario, e che avrebbe potuto essere spinto ancora più a fondo nella crisi con una vittoria. In realtà è accaduto proprio il contrario. Nonostante il forte sostegno degli oltre 8.500 tifosi, la maggior parte dei quali erano vestiti di blu, e che non hanno lasciato che i prezzi rincarati della birra (un boccale analcolico Paulaner veniva servito per cinque euro) rovinassero il loro umore, i leoni hanno giocato male e perso 1-2.