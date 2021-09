Blues campioni d’Europa, è un Chelsea da primo gradino del podio

Due grandi rivincite, quella di Jorginho e quella di Tuchel...

Redazione DDD

Doveva per forza di cose arrivare un riconoscimento importante a livello individuale per Jorge Frello, per tutti Jorginho. Il centrocampista del Chelsea e della nazionale italiana è stato infatti insignito del premio come miglior giocatore della scorsa Champions League, trofeo che è finito nelle mani del suo capitano Cesar Azpilicueta dopo che il Chelsea si è imposto per 1-0 nella finale di Porto contro il fortissimo Manchester City. Il regista di origini brasiliane ma naturalizzato italiano, metronomo assoluto della squadra londinese, ha ottenuto un premio meritatissimo per via della stagione messa a segno in Europa.

(Photo by Michael Regan/Getty Images)

Il suo Chelsea, oggi una delle squadre favorite alla vittoria della Premier League secondo le quote delle scommesse sul calcio più aggiornate in questo momento, è stata una macchina perfetta dall'arrivo di Thomas Tuchel a fine gennaio 2021. È stato infatti proprio il tecnico tedesco a ridare fiducia e spazio a Jorginho, messo in panchina da Frank Lampard, il quale ha così ripreso a dettare i tempi di gioco a modo suo, in modo semplice ma efficace e soprattutto redditizio. A suo agio in un centrocampo a due o a tre, l'ex giocatore del Napoli, portato a Londra da Maurizio Sarri dopo l'addio di entrambi alla città partenopea, ha fatto svoltare i suoi a livello tattico, coadiuvato da un mediano sette polmoni come N'golo Kanté, il quale non a caso ha vinto il titolo di miglior centrocampista della scorsa Champions. Lui e Jorginho hanno formato una coppia strepitosa e ben assortita in mediana, dove il primo portava la croce e il secondo cantava. Il francese e il brasiliano hanno costruito il grande trionfo di un Chelsea che, come nel caso della vittoria in Champions della stagione 2011-12, ha svoltato a stagione in corso con il cambio di allenatore.

Anche lo stesso Tuchel, licenziato a Natale dal Paris Saint Germain e ingaggiato dal Chelsea un mese dopo, è stato insignito con il premio di miglior allenatore della scorsa Champions League. Un premio anche in questo caso meritato e quasi scontato per un tecnico che ha permesso alla sua squadra di cambiare totalmente registro in pochissimo tempo e che si è preso una bella rivincita dopo essere stato ingiustamente messo alla porta da un PSG che con lui aveva comunque raggiunto la finale l'anno prima, perdendo contro il Bayern Monaco solamente per 1-0 in una partita molto combattuta. Oltre a Tuchel, Kanté e Jorginho vi è un altro giocatore del Chelsea premiato come migliore nel suo ruolo, ossia Edouard Mendy, venuto fuori quasi dal nulla e diventato titolare solo l'anno scorso. Fondamentale nella costruzione di un'ottima difesa, il francese è stato un'autentica rivelazione per gli ottimi risultati che ha dato sia negli interventi tra i pali sia nell'abilità nelle uscite alte e nel comandare la difesa.

Non sorprende, dunque, che il Chelsea abbia fatto incetta di premi dopo aver stupito tutti con una cavalcata trionfante dagli ottavi in su e trionfando in una finale complicatissima con una squadra mostruosa come il City.