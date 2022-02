Bogotà nella storia: nuovo schema difensivo, teniamoci tutti per mano!

Nel campionato colombiano, il Bogotà adotta una strategia difensiva mai vista che porta i risultati sperati…

Massimiliano Allegri , adesso tecnico della Juventus, ma ai tempi coach del Milan diceva “Thiago Silva fra i difensori al mondo sta su un grattacielo. Gli altri al massimo al terzo piano”. Per molti tecnici senza una copertura adeguata è difficile vincere le partite , e avrà pensato lo stesso quello dell’F.c. Bogotà che, alla seconda uscita del campionato di Primera B ha studiato un modo particolare per evitare di subire gol s ui calci piazzati. La squadra prima in classifica nel campionato colombiano, infatti si è schierata in maniera compatta per proteggere la propria porta , e la “tattica” ha fatto il giro del mondo.

Normale che sia così, perché i calciatori del Bogotà hanno stupito gliavversari impedendo loro di capire rapidamente come trovare un varco e sfruttare le punizioni e gli angoli. Nel match contro il Chico, l’F.c Bogotà ha stupito tutti gli addetti ai lavori. Sui calci piazzati, i calciatori si sono avvicinati l’uno all’altro in linea davanti alla propria porta, prendendosi per mano. Un vero e proprio schieramento, che impediva agli avversari di partire, come spesso accade, in posizione di fuorigioco per poi rientrare e sviluppare gli schemi offensivi. Difficile per loro anche provare ad inserirsi fra le strette maglie dei calciatori in casacca gialla e rossa, che in più occasioni, anzi su quasi tutti i calci piazzati, hanno dato vita a quella che è stata immediatamente ribattezzata la “catena umana”. Un modo di difendere mai visto, che però ha prodotto i frutti sperati. Il match è infatti terminato 0-0 e la squadra del Bogotà conserva il primo posto in classifica dopo due giornate di campionato con un solo gol subito. Dove porterà questa invenzione?