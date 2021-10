Bordeaux, il derby Atlantique compie 140 anni: verso il sold out contro il Nantes

Il Bordeaux ha voluto con forza questa operazione: biglietti a prezzi più bassi ma tutti allo stadio per il derby Atlantique che compie 140 anni fra Bordeaux e Nantes.

Domenica 17 ottobre alle 15.00 si giocherà il derby Atlantique fra Bordeaux e Nantes e al momento è annunciato allo stadio il pubblico più numeroso dall'inizio della stagione. Oltre al derby Bordeaux-Nantes i tifosi potranno assistere anche al match delle leggende tra i vincitori del titolo 1999 e quelli del titolo 2009. Lo stadio ha una capienza di oltre 40.000 persone, quindi dovrebbe continuare a riempirsi per l'occasione. Inoltre, sarà anche l'occasione per il Bordeuax di Vladimir Petkovic di conquistare il primo successo stagionale in casa.