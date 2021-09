Borneo, il Mario Gomez “argentino” molla la squadra alla vigilia del derby del Kalimantan

Il Borneo FC giocherà il Derby del Borneo contro il Barito Putera allo stadio Wibawa Mukti, venerdì 17 settembre.

L'allenatore argentino, Mario Gomez, ha deciso di lasciare l'incarico di allenatore del Borneo FC in vista della terza settimana del massimo campionato indonesiano, come riportato dal sito ufficiale del club. Gomez, solo omonimo del bomber tedesco che ha fatto la storia della Germania e della Bundesliga. si è dimesso con i suoi due assistenti, vale a dire l'allenatore dei portieri Jorge Rodrigues e il preparatore atletico, Marcos Gonzales. I tre si sono dimessi unilateralmente dopo la sconfitta per 0-1 contro il Persik Kediri nella seconda settimana di Liga 1, lo scorso 10 settembre. Sulla base delle informazioni contenute nel sito ufficiale del club, i tre allenatori stranieri hanno annunciato le loro improvvise dimissioni davanti a tutti i giocatori e dirigenti della squadra.