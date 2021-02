Braccio di ferro Lega-Tv francesi, ma Canal + non “oscura” il derby Marsiglia-PSG

L'emittente televisiva francese a pagamento Canal + si è aggiudicata i diritti per trasmettere lo scontro di questa sera tra il Paris Saint-Germain e l'Olympique Marsiglia

Si temeva che il derby di Francia Marsiglia-Psg, sfida nota come 'Le Classique', non sarebbe stato trasmesso in televisione a causa della "vertenza" televisiva in corso nel calcio francese. Il presidente di Canal +, Maxime Saada, ha invece diffuso l'annuncio ufficiale tramite Twitter: "Le Classique sarà trasmesso domenica alle 21:00 su Canal Plus". Saada aveva precedentemente restituito il contratto da 330 milioni di euro per i diritti delle partite di Ligue 1 da parte della sua azienda, sostenendo che l'attuale modello di trasmissione del calcio francese dovrebbe essere sostituito da un modello pay-per-view.