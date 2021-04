Brasile, derby del Piauì: gol al 95′ minuto, rissa fra panchine, spari in aria e sassi contro i tifosi

Il River-PI viene sbeffeggiato dagli avversari per il gol del 3-2 al 85esimo minuto e viene preso di mira dai propri tifosi dopo la gara. A quel punto i giocatori perdono la pazienza...

La fase finale dell'ultima edizione del derby vinta dal Flamengo-PI per 3 a 2, con un gol al 95esimo minuto di Joao Paulo, si è conclusa in rissa tra i giocatori. Il guizzo del centrocampista difensivo João Paulo, autore del gol della vittoria rossonera, è stata l'atto finale della partita. Durante i festeggiamenti per il gol in extremis, il difensore Diego ha fatto dei gesti davanti alla panchina del River-PI: è stata la miccia. L'allenatore Paulinho Kobayashi era irritato dal comportamento dell'atleta nella squadra rivale e lo ha insultato gridando "fai schifo". Diego scende verso gli spogliatoi e risponde all'allenatore. Nella discussione è entrato anche il difensore Anderson, del River-PI che era stato espulso pochi minuti prima per proteste.