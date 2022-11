Breda e Tilburg, decidono i sindaci: niente tifosi ospiti nei 2 derby stagionali

Seconda divisione olandese: la prima partita si giocherà a Tilburg l'11 dicembre, il derby di ritorno si giocherà il 14 aprile in notturna sul campo del NAC Breda.

I derby tra NAC Breda e Willem II si giocheranno senza pubblico in questa stagione. Lo hanno deciso i sindaci di Breda e Tilburg, la polizia, la Procura e i club. Questa misura è stata presa perché le parti coinvolte non possono garantire la sicurezza dei tifosi. Le città di Breda e Tilburg distano 20 chilometri, ma le contraddizioni tra le due città e i loro abitanti sono notevoli: di qui nasce il derby del Brabante olandese.

“Un derby include naturalmente i tifosi di entrambe le squadre allo stadio. Sfortunatamente, nel processo di organizzazione della competizione, abbiamo riscontrato che la sicurezza dei nostri sostenitori, guardie giurate e steward non può essere (sufficientemente) garantita. Sfortunatamente, al momento è impossibile viaggiare in sicurezza", ha dichiarato il NAC Breda in una dichiarazione sul proprio sito.