Brest ignorato dai tifosi: niente cori alla vigilia del derby con il Lorient

I tifosi a caricare la squadra nell'ultimo allenamento prima del derby. Accade ovunque, ma a ridosso del derby bretone il Brest è rimasto solo...

I giocatori dello Stade Brestois si sono allenati per quasi un'ora a metà campo, alla vigilia del derby bretone di oggi in casa contro il Lorient. A differenza dei precedenti derby, i gruppi di tifosi del Brest non hanno organizzato nessuna azione particolare per quest'ultimo allenamento.