Brest-Troyes come un derby milanese: Satriano doppietta in 20 minuti, Rami gol degli ospiti

Nel 5-1 del Brest contro il povero Troyes c’è tanto di aria da derby milanese. Con la vittoria di oggi, i Les Ty' Zefs del tecnico armeno Michel Der Zakarian allungano a +10 sulla zona retrocessione. Al contrario, il Troyes si ritrova invischiato in quel mucchio selvaggio di squadre a 21 punti nei bassifondi della classifica. Ad aprire le danze quest’oggi è stata la doppietta in 20 minuti siglata dall’attaccante uruguaiano Martín Satriano , in prestito dall’ Inter e alla prima da titolare. Un inizio da incorniciare per il nerazzurro nella sua esperienza in Francia .

In prestito dai nerazzurri anche Lucien Agoumè, titolare nel centrocampo del Brest. Fino a pochi giorni fa in squadra era presente un obiettivo del Milan, il trequartista 23enne Romain Faivre, passato al Lione per 15 milioni di euro. Al 45’ ha accorciato le distanze per gli ospiti il difensore 36enne Adil Rami, ex Milan molto chiacchierato fino a poco tempo per la sua love story con Pamela Anderson. Il francese non sta sfigurando comunque in questa sua esperienza al Troyes, dato che fino a questo punto è il secondo cannoniera della squadra con 3 reti realizzate in appena 11 apparizioni in Ligue 1. La doppietta di Honorat e il gol siglato da Mouniè hanno chiuso il match. A Brest quest’oggi si è sentita un po’ d’aria milanese, ci hanno pensato Satriano e Rami.