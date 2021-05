Bruges, vittoria nel derby del Belgio e poi lo choc: Noa Lang, ex Ajax, “Meglio morto che ebreo…”

Giovedì il Club Brugge si è incoronato campione del Belgio. Tuttavia, ci sono buone probabilità che ci siano conseguenze spiacevoli per Noa Lang e i suoi compagni di squadra.

Quando l'autobus dei giocatori è tornato allo stadio Jan Breydel dopo il pareggio per 3-3 sul campo dell'Anderlecht nel Classico belga, tutte le norme anti virus sono state gettate a mare e il talento olandese della squadra si è reso colpevole di un comportamento molto riprovevole. Insieme ai tifosi, Lang ha cantato lo slogan: "Meglio morto che ebreo sportivo". Il 21enne centrocampista è cresciuto nell'Ajax, dove ha giocato per 5 anni e dove spesso contro il club di Amsterdam ci sono state queste discriminazioni. Georges-Louis Bouchez, presidente del partito politico Mouvement Réformateur, ha subito reagito con rabbia sui social media. “Associare l'acerrimo nemico agli ebrei è inaccettabile. Ubriaco o no che fosse, non lo accetterei mai come giocatore della mia squadra di calcio. Mi aspetto spiegazioni e scuse da Noa Lang e una sanzione dal Club Brugge e dalla Federcalcio belga".