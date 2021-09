Bucarest, Dario Bonetti si prepara al derby FCSB-Dinamo: “Non ci fermiamo a pensare ai soldi”

FCSB e Dinamo, le due rivali di Bucarest, non sono partite benissimo ma ora pensano solo al derby...

La crisi della Dinamo è prima di tutto economica, ma a garantire che questi problemi passano in secondo piano è proprio Dario Bonetti, l'allenatore italiano della Dinamo Bucarest, che ha tenuto la conferenza stampa prima del derby FCSB-Dinamo dell'8° turno del massimo campionato rumeno: "Sappiamo che è una partita importante, ma diversa da tutte le altre, anche se i punti in palio sono gli stessi. Siamo pronti a dare il massimo. L'FCSB è cambiato molto, sarà una partita da vedere davvero. Tuttavia, la classifica attuale non riflette il valore dell'FCSB. Anche noi dovremmo avere qualche punto in più. Ma questo è il calcio, ogni partita ha una storia diversa. Vedremo cosa succederà domani, cercheremo di scrivere un'altra pagina importante nella storia del nostro club", ha detto Bonetti. Per avere risultati e raggiungere i propri obiettivi nel calcio servono tre elementi fondamentali: la qualità dei giocatori, la loro organizzazione e la loro disponibilità al sacrificio per il progetto. Anche se stiamo attraversando un momento difficile, non ci fermiamo a pensare ai soldi. Al momento ci interessa fare più punti possibili, meno pensiamo ai soldi e meglio è".