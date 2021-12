Bucarest, gli stadi riaprono al 50 per cento: al derby FCSB-Rapid attesi 20mila tifosi

Alla prima partita sul proprio campo a porte parzialmente aperte dopo il cambio di regolamento sulle norme anti-Covid, l'FCSB di Bucarest si aspetta un pubblico numeroso.

Al derby FCSB-Rapid, come avviene per tutti gli eventi sportivi in ​​Romania, possono assistere, secondo il nuovo regolamento, tifosi fino al 50% della capienza totale dello stadio. Si accede allo stadio sulla base del certificato verde, ottenuto dopo la vaccinazione o per aver superato la malattia negli ultimi sei mesi, oppure con un tampone negativo. Prima della sfida stracittadina di Bucarest, l'FCSB è al terzo posto in League 1, con 43 punti, mentre il Rapid è al quarto posto della graduatoria, con 31 punti.