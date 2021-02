Bulgaria, il mercato del Botev Plovdiv: tifosi tutti accalcati e senza mascherine

Il Botev Plovdiv nel campionato bulgaro continua a perdere, ma la campagna acquisti del nuovo proprietario ha scatenato gli entusiasmi. E sono scomparse le mascherine fra i tifosi...

Nel campionato bulgaro, il Botev Plovdiv è terz'ultimo ed è reduce da una sconfitta casalinga, ma fra i tifosi c'è grande entusiasmo per la campagna acquisti invernale. Anche per cavalcare un po' di entusiasmo in un momento difficile, il Botev ha deciso di presentare la propria rinnovata squadra di fronte ai fan e alla presenza del futuro proprietario Anton Zingarevich, prima della ripresa del campionato. Molte persone si sono riunite nonostante gli sforzi della polizia per fermare il raduno a causa della pandemia.