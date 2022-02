Bulgaria, il tecnico del Ludogorets sbaglia i nomi delle squadre e accende il derby di Varna

"We are Spartak Varna", hanno scritto con orgoglio i rivali del Cherno More sul loro profilo Facebook dopo la citazione errata dell'allenatore della capolista Ludogorets...

Il derby di Varna non si gioca in questa stagione, perché i marinai del Cherno More sono nella massima serie e i falchi dello Spartak in seconda divisione, ma guai a confondersi tra il Cherno More che è stata società sportiva comunista osservante e lo Spartak formato da un gruppo di giovani progressisti. I derby cittadini sono spesso stati caratterizzati da scontri duri. Ma oggi il Cherno More, quarto in classifica, deve affrontare la capolista Ludogorets, allenata dai primi di gennaio da Ante Simundza, sloveno classe '71 che nella prima parte di questa stagione ha allenato il Mura salendo alle cronache calcistiche per aver battuto il più quotato Tottenham di Antonio Conte in Conference League.