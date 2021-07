Calciatori in Uzbekistan: il Genoa non lascia ma raddoppia…

Il Genoa non molla il filone uzbeko

Il Genoa valuta un nuovo profilo in Uzbekistan. Il nome è diverso da quello di Eldor Shomurodov: si tratta di Ibrokhimkhalil Yuldoshev, rapido laterale difensivo di piede sinistro, classe 2001 in forza al Pakhtakor, squadra della capitale Tashkent campione in carica nella Super League locale.

Con Shomurodov, oltre alla maglia della nazionale e una buona amicizia, Yuldoshev condivide la ProSports Management, agenzia di procuratori che ha curato l’arrivo dell’attaccante in Italia la scorsa estate e che ha proposto il profilo ai rossoblu, come riferisce Buoncalcioatutti.it. Secondo il noto commentatore sportivo russo Nobel Arustamyan (nei mesi scorsi atterrato a Genova per intervistare proprio Shomurodov) in caso di arrivo al Genoa nella sessione estiva di mercato il 20enne sarebbe “girato” in prestito per una stagione in Svizzera, al Sion.