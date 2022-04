Calcio africano, vuoi allenare il Mali? Rispondi al bando, poi vediamo…

I tifosi vogliono un allenatore locale, il presidente di Femafoot annuncia invece l'apertura la prossima settimana delle candidature agli allenatori locali ma anche agli stranieri.

Out dai Mondiali ed esonerato il Ct Mohamed Magassouba, la Federcalcio del Mali ha pubblicato un bando di assunzione per il nuovo selezionatore. Dovrà rispondere chi si sente pronto a portare il Mali alla semifinale di Coppa d’Africa 2023 e in finale nel 2025.