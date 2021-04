Calcio e covid: nel derby di Guangzhou record di pubblico negli stadi degli ultimi 13 mesi

Il derby di Guangzhou ha il record di affluenza dallo scoppio della pandemia.

Era dal marzo 2020, con Liverpool-Atletico Madrid nella Champions League europea, che il pubblico aveva abbandonato gli stadi del calcio. I tifosi sono tornati per il derby di Guangzhou che include sia il Guangzhou FC (ex Guangzhou Evergrande) che il Guangzhou City (ex Guangzhou R&F). Prima della partita, il trofeo della Chinese Super League è stato portato nello stadio su un drone in assenza dei campioni della scorsa stagione: lo Jiangsu Suning si è ritirato dal campionato nella stagione conclusiva.