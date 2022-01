Calcutta, vigilia derby: non c’è partita ma i giallorossi “devono salvare l’onore dei loro tifosi”

Mohun Bagan quartultimo a 16 punti e East Bengal ultimo a quota 9. Il derby di Calcutta sembra segnato, i tifosi ultima trincea...

Sabato 29 gennaio è la data del confronto fra Mohun Bagan e SC East Bengal nel derby di Calcutta. Nella prima partita della stagione, l'SC East Bengal ha perso contro il Mohun Bagan 0-3. La seconda partita è una lotta per il loro onore. Devono ancora vincere contro il Mohun Bagan nell'Indian Super League. I giallorossi ce la faranno a ottenere il primo successo? Rahim Nabi non vede alcuna possibilità di vittoria dell'SC East Bengal. L'ex calciatore, che ha giocato in entrambe le squadre, ha detto ad Anandabazar Online: "Che si tratti di difesa o attacco, il Mohun Bagan è molto avanti sotto tutti gli aspetti. Niente sembra andare bene nell'East Bengal. Hanno le spalle al muro. Ora l'SC East Bengal non ha nulla da perdere".