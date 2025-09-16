derbyderbyderby calcio estero Premier, calendario troppo fitto: al vaglio il calcio d’inizio a luglio per la prossima stagione

Premier, calendario troppo fitto: al vaglio il calcio d’inizio a luglio per la prossima stagione

Si valuta un anticipo delle gara di coppa già a fine mese, per far fronte a impegni internazionali e nuove competizioni che comprimono spazi e date disponibili.
Il calendario calcistico inglese rischia di diventare sempre più congestionato e la English Football League (EFL) sta valutando una soluzione drastica: far partire la prossima stagione già a luglio, con i primi turni della League Cup. La proposta, ancora in fase di consultazione, mira a garantire spazi adeguati per tutte le competizioni nazionali e internazionali. Si valuta anche la possibilità di anticipare l'inizio della Premier League di almeno una settimana rispetto all'inizio classico di metà Agosto.

Un calendario sotto pressione in Premier

Secondo quanto rivelato dal Daily Mail Sport, i vertici della Lega stanno discutendo diverse opzioni per alleggerire un calendario in Premier sempre più fitto. Una delle ipotesi prevede che la stagione inizi il 31 luglio con partite di League Cup, anticipando di fatto il tradizionale avvio di agosto. La questione è resa più complessa dal nuovo calendario internazionale: a settembre ci sarà infatti una sosta di tre settimane, riducendo ulteriormente la disponibilità di date. Anche l’ampliamento della Champions League, l’introduzione del nuovo Mondiale per club e le modifiche legate ai tornei FIFA stanno comprimendo gli spazi riservati alle competizioni nazionali.

I timori dei club e la decisione attesa

Non tutti i club vedono di buon occhio l’anticipo della stagione. Alcune società temono infatti di perdere l’occasione di organizzare amichevoli estive di prestigio e dal forte impatto economico. Inoltre, l’eventuale sovrapposizione con eventi come il Mondiale, che nel 2026 si concluderà il 19 luglio, complica ulteriormente la pianificazione. Nonostante ciò, la League Cup rimane una fonte di ricavi cruciale per le squadre della EFL, motivo per cui le istituzioni calcistiche intendono preservarne il valore. La decisione finale sarà presa dal consiglio della lega, dopo un confronto con i club, ma l’ipotesi di vedere i primi palloni rotolare già a fine luglio appare sempre più concreta.

