Si valuta un anticipo delle gara di coppa già a fine mese, per far fronte a impegni internazionali e nuove competizioni che comprimono spazi e date disponibili.

Il calendario calcistico inglese rischia di diventare sempre più congestionato e la English Football League (EFL) sta valutando una soluzione drastica: far partire la prossima stagione già a luglio, con i primi turni della League Cup . La proposta, ancora in fase di consultazione, mira a garantire spazi adeguati per tutte le competizioni nazionali e internazionali. Si valuta anche la possibilità di anticipare l'inizio della Premier League di almeno una settimana rispetto all'inizio classico di metà Agosto.

Secondo quanto rivelato dal Daily Mail Sport, i vertici della Lega stanno discutendo diverse opzioni per alleggerire un calendario in Premier sempre più fitto. Una delle ipotesi prevede che la stagione inizi il 31 luglio con partite di League Cup, anticipando di fatto il tradizionale avvio di agosto. La questione è resa più complessa dal nuovo calendario internazionale: a settembre ci sarà infatti una sosta di tre settimane, riducendo ulteriormente la disponibilità di date. Anche l’ampliamento della Champions League, l’introduzione del nuovo Mondiale per club e le modifiche legate ai tornei FIFA stanno comprimendo gli spazi riservati alle competizioni nazionali.