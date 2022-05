Cambio in vista per Kompany: l’ex capitano del Manchester City in trattativa con il Burnley

Al Turf Moor vogliono in panchina la leggenda del City per ritornare in Premier League…

Non una suggestione, ma molto di più. Dopo l’addio allo storico manager Sean Dyche e la retrocessione in Championship, il Burnley è alla ricerca di una nuova guida per tentare subito la risalita in Premier League. Come riporta The Athletic, i Clarets sarebbero in trattativa con il 36enne tecnico dell’Anderlecht, Vincent Kompany.