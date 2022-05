Candidato a miglior manager di Premier: l’allenatore del Brentford festeggia servendo birra al pub

Il tecnico del Brentford, Thomas Frank, festeggia in modo particolare la sua candidatura nella lista dei 5 migliori tecnici di Premier…

Il Brentford è stata una delle piacevoli sorprese di questa stagione in Premier League. Ottenuta la promozione nella massima serie quasi un anno fa nella finale playoff contro lo Swansea, le Bees hanno ottenuto una tranquilla salvezza. In settimana il tecnico danese, Thomas Frank, è stato nominato nella rosa dei cinque candidati per il “Premier League's Barclays Manager of the Season”, il migliore allenatore di Premier League in questa stagione.