Caos Barça, 11 giocatori non possono essere registrati!

Preoccupazione sollevata da Esport3. Il Barça rischia davvero di rimanere “a piedi” per la prossima stagione. Sono 11 i giocatori non ancora registrati dal club

Le trattative con il fondo d’investito tedesco che avrebbero dovuto garantire ai blaugrana introiti per 65 milioni di euro in cambio della quota del 16% di Barça studios, si è arenata.

Il motivo rimane ignoto, e se fonti vicine al club continuano a parlare di una affare in corso d’opera, le maggiori testate iberiche appaiono scettiche nei confronti della trattativa. Rimane quindi tutto in fase di stallo. Le rassicurazioni di Joan Laporta sui nuovi investitori ora vacillano e a farne le spese potrebbe essere proprio Xavi che vede in “pericolo” la sopravvivenza del suo organico. Il club ha infatti registrato, fino a questo momento, soltanto 13 giocatori tra cui Ousmane Dembelè che ha già le valigie pronte per volare verso la Tour Eiffel. A rischio la situazione contrattuale dei nuovi acquisti e dei giocatori freschi di rinnovo di contratto