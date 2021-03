Carlos Vela non dimentica i derby con Ibra: “Ho lottato con lui e l’ho battuto”

Carlos Vela ha raccontato a ESPN i suoi derby di Los Angeles con Ibrahimovic l'anno in cui si sono incontrati in MLS e ha dichiarato di aver battuto lo svedese. Vela giocherà la sua terza stagione sul suolo americano

Il bomber messicano del Los Angeles FC, Carlos Vela, e il suo focus sui duelli contro Zlatan Ibrahimovic nella MLS: "Giocare contro giocatori di alto livello ti fa pretendere di più da te stesso, cerchi sempre di essere migliore di qualcuno. Dovevo stare con lui a combattere e ho dovuto batterlo", ha spiegato. Entrambi gli attaccanti hanno vissuto sui campi della MLS dalle parti di Los Angeles un appassionante duello che nessuno dimenticherà. Ma questo duello sportivo è finito quando lo svedese ha deciso di andare in Italia per iniziare una nuova avventura a Milano. Nell'ottobre 2019, nelle semifinali di Conferenze, il LAFC di Vela ha battuto 5-3 i LA Galaxy di Zlatan.

"Penso di aver preso i risultati che erano in palio e mi ha fatto bene. Quest'anno dobbiamo cercare nuovi obiettivi e nuovi rivali", ha dichiarato il giocatore messicano in riferimento a quella stagione. Vela sta preparando con entusiasmo quella che sarà la sua terza stagione negli Stati Uniti. I numeri di Carlos Vela con il Los Angeles FC non sono affatto male: il messicano ha segnato un totale di 62 gol nelle 80 partite giocate con la squadra statunitense. Il problema principale di Vela è che non ha ancora alzato un titolo nei suoi due anni con Los Angeles.