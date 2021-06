Caso Billong: accuse di combine per l’ex Salernitana e l’Hatayspor lo caccia

Secondo i media turchi l’ex difensore di Benevento e Salernitana sarebbe finito sotto l’occhio del ciclone

Prima la presunta accusa di combine e poi l’addio (forzato) all’Hatayspor, non è certamente un momento semplicissimo per Jean-Claude Billong. Secondo i media turchi l’ex difensore di Benevento e Salernitana sarebbe finito sotto l’occhio del ciclone complice l’operato del Galatasaray che avrebbe chiesto alla Federazione nazionale e alla Uefa di indagare sulla vittoria per 7-0 del Besiktas ottenuta contro l’Hatayspor (Besiktas che ha poi vinto lo Super Lig grazie alla migliore differenza reti proprio rispetto al Galatasaray). In quella circostanza Billong non fu protagonista di una grande partita, tanto da restare negli spogliatoi al termine del primo tempo (5-0 il punteggio in quel momento) e non giocare poi le ultime tre gare di campionato. Secondo le accuse mosse il difensore nelle settimane precedenti alla gara avrebbe incontrato il connazionale Aboubakar, attaccante del Besiktas, che gli avrebbe promesso di intercedere per la convocazione nella Nazionale camerunense.