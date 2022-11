CE Europe-UE Sant Andreu, l’altro grande derby di Barcellona

Oltre al grande derby della città di Barcellona giocato nella Liga tra Barcelona e Espanyol, quasi ogni stagione negli ultimi decenni si è giocato l'altro grande derby della città, in una categoria più modesta: CE Europe vs. EU Sant Andreu . I due club storici dei quartieri di Gràcia e Sant Andreu hanno alle spalle un'importante massa sociale e come squadre top della Terza Divisione la loro rivalità è andata aumentando negli ultimi anni.

La CE Europe ha giocato per decenni e decenni nella Terza divisione catalana, con la sua promozione in Seconda B nel 1994 e la recente promozione nel 2021. L'UE Sant Andreu è in Terza Divisione da quasi un decennio, ma negli ultimi decenni l'abbiamo vista competere per molti altri anni in Seconda B, diventando uno dei club classici nella terza serie spagnola. Insomma, in assenza del calcio della Liga per via dei Mondiali, una grande partita che focalizzerà l'attenzione del calcio a Barcellona nella mattinata di domenica 27 novembre. Adrià Gené è il capocannoniere del CE Europa e Albertito lo stesso per il Sant Andreu: vantano cinque e quattro gol ciascuno.