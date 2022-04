Celtic campione nel derby contro i Rangers? “Noi non ci pensiamo, niente distrazioni…”

Il capitano del Celtic Callum McGregor ha dichiarato che lo spogliatoio di Parkhead si rifiuta di prendere in considerazione l'idea di diventare campione di Scozia proprio in occasione della partita con i Rangers.

McGregor, però, ha dichiarato che lo spogliatoio del Celtic non si lascerà distrarre dall'euforia per un titolo ormai vicino. Invece, afferma che rimarrà la stessa mentalità che è stata lì per tutta la stagione. Come citato da BT Sport, il capitano degli Hoops ha detto: “No, no. Non possiamo pensare così o parlare così. Capiamo che mancano alcune partite e capiamo il significato della partita nel fine settimana. Possiamo fare un enorme passo avanti se ci comportiamo bene e otteniamo una vittoria. Questo è il punto focale. In tutta la stagione abbiamo sempre e solo pensato partita per partita, non ad altro. Ovviamente è un derby enorme. Ma dobbiamo anche mantenere la calma e impegnarci nel modo in cui vogliamo giocare. Contro i Rangers abbiamo perso in semifinale di coppa di Scozia, quindi si tratta di cercare di rimediare. Ma la verità è che se iniziamo a pensare di essere compiaciuti e arroganti riguardo alla nostra posizione, è allora che finiremo per perderla. In quel momento verremmo punti e potenzialmente ci metteremmo in una situazione estremamente pericolosa. Il tutto anche in maniera sconsiderata".