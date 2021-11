C’eravamo anche noi: le mogli argentine del Siviglia “infiltrate” al derby contro il Betis

Linda Raff, Majooh Barbeito e Julia Silva, le mogli argentine del Siviglia, si sono infiltrate allo stadio Benito Villamarín per assistere al derby contro il Betis vinto 2-0 dai loro mariti...

La compagna del Papu Gomez, in visita a Siviglia ha assistito al derby in compagnia delle mogli di Ocampos, Acuña e Lamela: "Dove ci hai portato Linda?". Il Siviglia ha avuto il sostegno di centinaia di tifosi che hanno gremito l'area ospiti dello stadio Benito Villamarin per il derby contro il Betis, ma non c'erano solo tifosi sevillisti in quella parte dello stadio rivale.