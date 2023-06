Cessione Kovacic: i soldi vanno a cinque club. Il motivo…

Fuori Gundogan , dentro Kovacic . Se la trattiva per Declan Rice sembra essere sfumata, con i Gunners che stanno tentando L’affondo decisivo, i Citizens si consolano con il croato classe ‘94.

Entrato nella schiera degli esuberi del Chelsea, che procede con il restyling del suo organico, il croato approda nel City neo campione d’Europa per una cifra attorno ai 30 milioni. Una somma importante, che farà felice non solo i blues. Il Chelsea infatti non sarà l’unico club a beneficiare del denaro. Secondo il contributo di solidarietà, la cifra verrà porzionata tenendo conto dei club nel quale ha giocato nei suoi primi anni da professionista.