Champagne-Ardenne, derby Troyes-Reims senza tifosi ospiti: tutta colpa degli scontri del 2021…

Troyes-Stade Reims è un derby della Champagne-Ardenne. La prima partita tra i due club risale nel 1954 e fu un pareggio. Precedenti sia in Ligue 1 che in Ligue 2.

L'ESTAC Troyes ospiterà il Reims allo stadio dell'Aube questa domenica (15:00) per la 30esima giornata della Ligue 1. Un incontro che si svolgerà senza i sostenitori del Reims in seguito alla pubblicazione di un decreto della prefettura di Dawn questo lunedì. I tifosi del Reims non potranno quindi viaggiare per questo derby Champagne-Ardenne e sarà vietato l'accesso allo stadio Aube, o nel centro cittadino di Troyes e su alcuni assi dei comuni di Troyes. . Dal canto suo, per garantire la sicurezza, la prefettura ha giustificato questa decisione con il forte e antico antagonismo tra i tifosi dei due club, precisa France 3 Grand Est. Nell'ottobre 2021, infatti, le autorità sono dovute intervenire per limitare i tafferugli, che avevano causato danni materiali e stimati in 5.400 euro. Un argomento che non ha convinto i sostenitori di Reims che si sono ribellati contro questa decisione.