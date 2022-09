Champions, tifosi Chelsea non dimenticano Tuchel: applausi e ringraziamenti al 21° minuto vs Salisburgo

Alla prima sulla panchina dei Blues Potter non è andato oltre l’1-1 allo Stamford Bridge contro il Salisburgo (reti di Sterling e Okafor per gli austriaci) nella seconda giornata di Champions League. Durante la gara i tifosi hanno comunque voluto omaggiare l’ex Tuchel tutti in piedi con un applauso al 21° minuto di gioco, chiaro riferimento alla conquista della Champions League nel 2021. I fan del Chelsea avrebbero anche voluto esporre un gigantesco striscione ma, in segno di rispetto a seguito della scomparsa della Regina Elisabetta II, hanno deciso di rendere un tributo a Tuchel solo con un lungo applauso.