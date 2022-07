Championship, l’email del Reading: “Mettiamo il settore ospiti a 20 sterline”

In un'email inviata alle squadre di Championship, il Reading propone di mettere le trasferte dei propri tifosi a sole 20 sterline.

"Il calcio è del popolo" in questi tempi sembrerà uno slogan puramente propagandistico e ormai in declino, ma c'è chi ancora crede nella passione senza confini dei propri tifosi, specialmente in trasferta.