“Chase The ball”: Turkish Airlines lancia la promo per la finale di UCL

I tifosi non stanno più nella pelle per il grande evento. La Turkish Airline intanto, ha voluto presentare la finale con questa clip

La compagnia aerea turca, sponsor ufficiale della UCL, ha lanciato un video promo per l’attesissimo evento del 10 giugno nella capitale turca. Un videoclip di tre minuti, girato nelle città che ospitano i club ancora in lizza per il grande titolo. Madrid, Lisbona, Monaco, Manchester, Londra, Milano, Napoli fino ad arrivare alla tanto attesa Istanbul. Coinvolti in questa sponsorizzazione alcune tra le più grandi star del calcio come Cafù, Gerrard, Ronaldinho, ma il vero protagonista del video è l’asso brasiliano del freestyle Adonias Fonseca.