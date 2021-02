Che derby a Istanbul! Muslera para, Falcao sta fuori e Ozil si ritrova contro il VAR

Sfottò da derby a Istanbul...

Il Galatasaray ha vinto il derby di Istanbul e ha strappato la testa della classifica al Fenerbahçe (0-1) nell'esordio casalingo di Mesut Ozil, che ha giocato l'ultima mezz'ora di gioco ma non ha potuto evitare la sconfitta. E i tifosi giallorossi "sfottono": veni, vidi, vici... È stato Mostafa Abdallah a decidere con il suo gol il "Kitalararasi Derbi", come è noto in Turchia il classico di Istanbul. Il Galatasaray, che ancora non può contare sul colombiano Radamel Falcao per infortunio, è uscito con i tre punti dall'Ulker Stadium dopo aver battuto il suo eterno rivale, che ha iniziato da leader la 23esima giornata di Super League turca. A pari punti, la differenza reti pone il Galatasaray ora in testa. Finora hanno segnato più gol e ne ha subiti meno rispetto al Fenerbahçe.