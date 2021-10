Che derby canario! Da Tenerife “Fuck Las Palmas”: e i rivali “Falso allarme, Jesè ci sarà”

L'ex madridista ha fatto sorridere per la lite con la fidanzata, ma non si vuole perdere il derby delle Canarie di sabato del suo Las Palmas contro il Tenerife...

La notizia arriva da Gran Canaria e la firma Juan Francisco Cruz, giornalista di Deportes Cope Gran Canaria: "Jesé non ha fastidi ai piedi dopo l'incidente con l'auto durante la lite con la sua fidanzata. Ieri Jesé si è allenato in palestra per un fastidio all'adduttore. In linea di massima ci sarà nel derby delle Canarie". Dunque Jesè ci sarà nel derby canario Las Palmas-Tenerife di sabato 16 ottobre alle 18.15. La reazione, che arriva da Tenerife, è un "Fuck", un adesivo che sta diventando virale nella settimana del derby...