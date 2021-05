Che fine ha fatto Marcelo Estigarribia, il paraguaiano che ha giocato per la Juventus?

Tutte le ultime sul centrocampista sudamericano, che ha giocato per varie squadre nei campionati di Francia, Italia, Messico, Argentina e Uruguay.

Nel calcio internazionale non mancano di certo i giocatori giramondo e forse il più famoso di loro è Sebastián Abreu. Vale la pena però ricordare anche la carriera calcistica di Marcelo Alejandro Estigarribia, un centrocampista paraguaiano mancino e dalla grande tecnica individuale che ha iniziato a giocare da professionista nella sua carriera con il Cerro Porteño. La sua qualità lo ha portato a militare in diversi club in Europa e in America: Le Mans in Francia; Newell's Old Boys in Argentina; Juventus, Sampdoria, Chievo Verona e Atalanta in Italia; Jaguares in Messico, Colón in Argentina e Deportivo Maldonado in Uruguay.