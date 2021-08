Chelsea e Lipsia, lo stop di Sandro Schwartz: “Per il suo bene Zakharyan deve restare a Mosca”

La Dinamo Mosca vuole continuare a far crescere il talento che ha sfiorato l'Europeo

L'allenatore della Dynamo di Mosca, il tedesco 42enne Sandro Schwartz, ha parlato dell'interesse dei top club europei per il centrocampista 18enne Arsen Zakharyan. Schwartz, divenuto tecnico della prima squadra a ottobre 2020, ha deciso di scommettere su di lui nel 2021 dopo averlo visto segnare 8 gol e fornire cinque assist in sole 15 presenze. Oggi dice: “Non mi stupisce che Zakharyan sia sui monitor degli scout dei club di punta. Mostra un'elevata qualità di gioco in età molto giovane. Arsen e io siamo in stretto contatto. Non ci sono paure. Le voci circondano sempre il calcio. Non è nelle mie competenze valutare se Zakharyan è pronto per l'Europa. La sua stabilità deve essere il suo prossimo passo per la sua crescita. Questa sarà la sua prima stagione completa. È molto importante preservare ciò che ha raggiunto e migliorare".